154隻走私貓遭處死蔡英文喊修法 蘇貞昌表痛心：將檢討更符合人道做法

今日是農曆7月15日中元節，按照傳統習俗，不少民眾會普度祭祀，總統蔡英文則呼籲大家要一起繼續落實防疫措施，「願台灣平安」。不過，才發生154隻走私貓被安樂死事件，網友紛紛怒問「良心在那？」直呼「貓魂來了」，有人也問「打了高端會平安嗎？」

蔡英文今（22）日在臉書表示，今天是中元節，在為台灣、為家人朋友祈福的同時，我們也要一起繼續落實防疫措施，願台灣平安，並在文末標註「團結防疫守台灣」。

文章下方有不少網友喊著總統加油、台灣加油，盼能諸事平安，除掉病毒、消滅疫情，力挺蔡英文「當台灣這個國家的領導人心臟真要夠大顆，真不是一般的難當…願國泰民安」。

不過網友對154隻走私貓被安樂死的餘怒未消，紛紛在她的貼文中留言，「順便哀悼那一百多隻安樂貓，貓啊貓啊看清楚誰送你上天堂的喔」「妳沒有看到貓咪求救的眼神嗎？妳怎麼忍心劊子手」「這個政府殘害154隻貓，良心在那？」「有幫被處死的貓祈福嗎？」「貓蠻會討命的，尤其在七月的」「對世界來說，人類是最可怕的鬼」。

還有網友提到今年以來台灣的天災人禍，質疑「疫情死亡人數累計828、太魯閣／普悠瑪號死亡共計67！因為政府無恥失能，人禍不斷，百姓持續喪命！這麼多寃魂，不知道你睡得著嗎？」「防疫措施要做好，就是讓全國2千3百多萬人民打好疫苗，其他的都不用多說」。

網友湧入蔡英文臉書留言。（圖／摘自蔡英文臉書）

對於154隻走私貓斷魂，蔡英文昨日發文表示非常難過，要對走私者表達最嚴厲的譴責，因個人圖謀私利、不依照合法程序的結果，就是造成生命的損失，把生命當作非法貨物的行為，實在令人痛心，並喊要透過修法，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行，可以更符合人道精神，讓制度更加周延。