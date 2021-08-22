美國民權領袖、前民主黨政治人物傑西傑克遜（Jesse Jackson）與妻子賈桂琳（Jacqueline）採檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈陽性反應，雙雙住院治療。

傑西傑克遜成立的彩虹推動聯盟（Rainbow PUSH Coalition）今天發布聲明指出，傑西傑克遜夫婦在芝加哥西北紀念醫院（Northwestern Memorial Hospital ）住院治療。

聲明說，目前未有進一步詳情，一旦有消息，他們會隨時提供。聲明並提醒最近幾天與傑西傑克遜夫婦接觸過的人，應遵守相關防疫規範。

79歲的傑西傑克遜與77歲的賈桂琳都已接種過COVID-19疫苗，卻仍然確診。

傑西傑克遜於2017年診斷罹患巴金森氏症（Parkinson's Disease）。他早在1960年代就跟隨馬丁．路德．金恩（Martin Luther King）博士投身民權運動，數十年來不遺餘力地推動非裔美國人及少數族裔人權。

傑西傑克遜於1984年、1988年兩次角逐民主黨初選，爭取黨內總統提名，吸引非裔選民和許多自由派白人的支持，選戰聲勢出乎意料的強，但先後敗給孟代爾（Walter Mondale）和杜凱吉斯（Michael Dukakis），無緣成為首位贏得主要黨派提名競逐白宮大位的非裔候選人。

直到2009年，歐巴馬才成為首位入主白宮的非裔總統。

美國目前正因高傳染力的Delta變異株肆虐而出現新一波疫情，全國單日確診數突破7萬，掀起疫苗效力下滑的隱憂。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100822