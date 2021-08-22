瑞典科學家曾在《新英格蘭醫學期刊》發表研究，指AZ混打莫德納，所產生的中和抗體，比打2劑AZ高10倍。不過台大醫院婦產科名醫施景中表示，自己第一劑疫苗是施打AZ，輪到他要打第二劑時，本可以選擇混打莫德納，但他還是選了AZ，並透露2個關鍵原因。

施景中昨（21）日於個人臉書指出，由於台大醫院屬於新冠肺炎專責醫院，院內的專責員工可選擇第二劑混打莫德納，但他認為疫苗如果真的有保護力的差別，「我情願將保護力更高的疫苗，讓給專責醫院中，第一線照顧染疫病患的醫護人員，以及負責看守邊境的人」。

施景中直言「這並不代表我不用面對確診病人」，婦產科仍會有指揮中心轉送過來的確診孕婦，但相較起來，比起那些在急診室或ICU中，隨時送來發燒病患（疑似病患），要安全多了。

施景中進一步說，院內許多同仁很早就依照指示，完成兩劑AZ疫苗注射，「我已經比他人晚打，若還做這些混打的打算，總覺得很對不起這些同仁」。再加上家人包括母親、太太及兄弟姊妹等，全都是打AZ疫苗，如果混打莫德那真的可以得到更好的保護力，「但全家只有我一個人混打，我也會不安」。

施景中表示，接種第二劑前，曾一度讓他猶豫，但還是馬上心無懸念勾選AZ為第二劑疫苗，同仁再次確認他是否要打AZ時，他堅定地說「是的，別管這個了，明年過後，疫苗肯定都混打了」，並透露打完第2劑AZ至今已3天，身體完全沒有一點不適。

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