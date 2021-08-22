「台灣電影教父」導演李行追思靈堂開放的第二天早上，導演李祐寧前來向李行致意，他哽咽表示：「很感傷，李導演圓滿走了，到天上繼續督導電影，他離開我們，也代表古典的電影時代結束，進入數位的、年輕的時代」。

李祐寧說：「李導演是我唯一跟過戲、稱得上師父的導演，我是《海韻》的助理，完全在這部戲成長，非常感傷一個時代的結束，年輕的世代要勇敢努力站起來，繼續為台灣電影往前走。」李祐寧難忘大學時到劇組當助理為李行抄寫劇本，「他很嚴謹，一絲不苟，寫錯字會被他罵得狗血淋頭，從此不敢再犯」。李祐寧表示李行導演的電影影響後世很深，「看他電影我們成長，這是非常重要的意義」。

而文化部次長李靜慧也到場致意，她表示李行導演對台灣電影貢獻有目共睹，文化部已經在啟動行動程序，送總統府明令褒揚，至於蔡英文總統是否會出席李行導演公祭，李靜慧表示：「這部分還沒與家屬確認公祭時間，待時間確認後，會馬上向府裡申請，看總統府安排，現在還沒辦法確定。」