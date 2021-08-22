上海市靜安區、青浦區、嘉定區、金山區等地分別於8月17日至20日召集區域內教培機構負責人進行會議，對本周即將發布的上海市「雙減」政策細則進行溝通說明。

據《中國證券報》報導，上海市將在本周召開關於相關政策的新聞發布會。政策宣布後，將立即執行。上海「雙減」政策細則主要內容如下：

8月27日起，上海市停止一切暑期學科類培訓，含學齡前、義務教育階段和高中階段。

上海市自9月1日起，在週末、節假日及寒暑假，義務教育階段和高中階段不允許做學科類培訓，僅週一至週五可以培訓。明確任何時間段都不能組織學前兒童的學科類培訓。

上海各區將設立指標，逐步壓縮減少學科類培訓機構數量。從現在開始，上海所有培訓類項目停止審批，包含學科類、科技類、體育類、藝術類。線上培訓機構需要重新審批。接下來的年檢評估實行末位淘汰，不達標的不予續證。

對於文學素養、少兒語言能力等模糊性非學科類培訓機構的審批，需要兩名教授和一名律師進行鑒定。學科類培訓機構不可以同時經營非學科類，上海目前也不再受理非學科類項目的審批。

在2021年12月31日前，所有營利性培訓機構須轉成非營利性培訓機構。

上海市將實行培訓機構價格監管和資金監管制度。培訓機構辦學初始資金為捐贈，不可提取。收益可用以改善辦學環境，不能直接劃出。

上海市將就培訓費設立規範指導價，後續收費價格須依據政府指導價，物價部門核准價格，上下浮動均有限制。

從現在開始，所有培訓機構收費必須使用銀行劃撥，家長存錢進入銀行帳戶，銀行每三個月劃撥一次學費到培訓機構帳戶。

此外，教育培訓機構在新媒體、網路、街道、馬路等網路及戶外投放的廣告要立即下架。