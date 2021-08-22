大陸女星佟麗婭（丫丫）與導演陳思誠在5月閃電宣布離婚，7年婚姻正式畫下句點，而恢復單身的佟麗婭把重心放在工作上，她近日就擔任選秀節目《舞蹈生》的導師，佟麗婭在節目開播就先示範高難度舞蹈，她辣穿紅色中空裝舞衣，佟麗婭舞姿妖嬈、一雙濃眉大眼更是電力十足，佟麗婭演出超高水準，博得全場滿堂彩。

舞齡25年的佟麗婭擁有精湛舞蹈底子，她近日就擔任選秀節目《舞蹈生》的導師，節目一開播她就先示範一段高難度舞蹈表演，佟麗婭身穿紅色中空裝舞衣、頭頂辮子頭，她跟著音樂盡情擺動身體，不時露出迷人微笑、舞台魅力十足，佟麗婭舞姿妖嬌，各種高難度舞蹈動作都難不倒她，佟麗婭水蛇腰纖細、身材零贅肉，她一雙濃眉大眼更是電力爆表，佟麗婭整場2分多鐘的舞蹈演出相當高水準。

佟麗婭舞姿絕美，舞台魅力十足。（圖／取材自佟麗婭微博）

佟麗婭事後也曬出後台妝髮照和絕美舞姿照，佟麗婭興奮直呼：「這個造型我太愛了」，網友也紛紛大讚：「丫丫跳舞太美了，舞台上的她更有自信、魅力四射」、「丫丫的新疆舞太絕了，這段絕對是珍藏版的」、「佟麗婭跳舞這眼神太迷人了」，留言滿是好評。

佟麗婭曬後台妝髮照。（圖／取材自佟麗婭微博）

其實，佟麗婭不只是著名的新疆美女，出身演藝世家的她，5歲就開始學舞，從舞蹈表演科系畢業的佟麗婭，過去曾在歌舞團工作，並考取到新疆舞蹈家協會四級培訓教師資格，這回她擔任《舞蹈生》的導師勢必會創造更多話題。