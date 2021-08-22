中央流行疫情指揮中心昨21日表示，24日起放寬防疫規定，同住親友聚餐不受限使用隔板，北市長柯文哲建議，以施打疫苗為分隔，有打疫苗坐一邊，沒打疫苗的另一邊，對此新北市長侯友宜22日表示，若疫苗覆蓋率達到6成以上，新北會朝防疫更開放來做。目前則採嚴格的梅花座、隔板來做好共餐。

侯友宜表示，目前整個疫苗的覆蓋率大概只有4成多一點，若要群體免疫，最少要6成以上，6成以上新北在整個活動的開放上會朝更開放的過程來做。

侯友宜指出，目前所有的餐廳的內用，新北採嚴格要去做好防疫，所以一定要採梅花座跟隔板，雖然中央放寬，讓隔板、梅花座可以取消，事實上在整個業者的執行面上，其實是非常的困難。

侯友宜補充，新北市要把疫情守好，所以同桌，我仍然要求一定要採取梅花座跟隔板，不管你的身份如何，除了有少數因為孩子們或是老人家需要旁人的協助以外，新北可以給予特例，其他的完全遵照嚴格的梅花座、隔板，來做好共餐。