新北市33歲邱姓男子疑因與65歲藍姓女子車禍賠償糾紛，多次到新店區藍女社區附近施放煙火報復，5月三級警戒期間更製作藍女確診的假訊息傳單四處發放，遭法院裁定羈押，上月羈押期獲釋；今（22）日凌晨，藍女住處附近又聞炮響，警方查訪邱男，邱男否認，警方後續將寄發通知書，正式通知邱男到案說明。
昨天凌晨1時50分許，民眾報案寶橋停車場附近有人燃放鞭炮，經員警四處巡視，在寶興便道國道側路邊發現燃放過的鞭炮1管。
新店警分局表示，民眾藍姓女子昨日下午才至碧潭派出所報案，指稱住家周遭近日多次遭人放炮，懷疑是與她有官司糾紛的邱男所為，故提出恐嚇告訴。
此外，今天凌晨事發後，警方擴大調閱監視器，發現1時36分曾有1輛自小客車短暫停留燃放鞭炮位置，經追查車號，發現是邱男所有。
警方隨即至邱男住處查訪，但邱男否認犯案並拒絕說明。警方將依恐嚇及違反社會秩序維護法寄發通知書，通知邱男限期到案說明。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。