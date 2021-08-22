新店深夜又傳炮響，警方懷疑「煙火哥」邱姓男子所為。（王揚傑翻攝）

新店深夜又傳炮響，警方懷疑「煙火哥」邱姓男子所為。（王揚傑翻攝）

新北市33歲邱姓男子疑因與65歲藍姓女子車禍賠償糾紛，多次到新店區藍女社區附近施放煙火報復，5月三級警戒期間更製作藍女確診的假訊息傳單四處發放，遭法院裁定羈押，上月羈押期獲釋；今（22）日凌晨，藍女住處附近又聞炮響，警方查訪邱男，邱男否認，警方後續將寄發通知書，正式通知邱男到案說明。

昨天凌晨1時50分許，民眾報案寶橋停車場附近有人燃放鞭炮，經員警四處巡視，在寶興便道國道側路邊發現燃放過的鞭炮1管。

新店警分局表示，民眾藍姓女子昨日下午才至碧潭派出所報案，指稱住家周遭近日多次遭人放炮，懷疑是與她有官司糾紛的邱男所為，故提出恐嚇告訴。

此外，今天凌晨事發後，警方擴大調閱監視器，發現1時36分曾有1輛自小客車短暫停留燃放鞭炮位置，經追查車號，發現是邱男所有。

警方隨即至邱男住處查訪，但邱男否認犯案並拒絕說明。警方將依恐嚇及違反社會秩序維護法寄發通知書，通知邱男限期到案說明。