台灣新冠疫苗接種突破千萬人次，至昨天(21日)為止覆蓋率達39.56％，疫苗品牌除了AZ與莫德納外，明天(23日)將開打國產高端疫苗，另輝瑞/BNT也有望中秋節前到貨，但到底哪支疫苗在全球最多國家使用？奇美醫院加護病房重症醫師陳志金指出，第一名是AZ，全球有183個國使用，其次是輝瑞/BNT有114國，以歐美為主，第三名才是莫德納，66個國家使用。

陳志金日前在臉書分析全球疫苗施打情況，根據紐約時報報導，AZ是最多國家施打的新冠疫苗，總共有183國，除了大陸跟美國以外，遍佈各大洲，第二名是輝瑞/BNT有114國，歐美為主，非洲和亞洲相對較少，莫德納則是排第三，有66國施打，歐美為主，而大陸的國藥疫苗緊追在莫德納之後，有65國使用，以亞洲、非洲、南美洲為主。

陳志金表示，俄羅斯衛星5號有49國施打，以亞洲為主；嬌生則有44國使用，集中在美洲、歐洲、非洲；大陸科興有39國，大多是亞洲、非洲、南美洲國家使用。

至於疫苗打完2劑，完整施打率最高的前三名國家，第一名是馬爾他81%、第二是阿聯酋74%、第三名是新加坡73%，而大陸的完整施打率也達到了56%。並指出國家貧富和疫苗的施打率，有很懸殊的對比，以每100人接種劑數來看，歐洲接種最多，每100人中有94人接種過疫苗，北美洲則為90人，南北洲72人，接著是亞洲67人、大洋洲44人，非洲最低僅6.2人接種。

對此，網友紛紛留言：「怎麼可能，明明有人一直宣傳AZ被許多國家禁止」、「看來大陸的疫苗很偉大，專門供應給後段國家最多，如非洲南美等，厲害」，但也有人表示「看疫苗前幾名國家的疫情控制，唉」。