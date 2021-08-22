侯友宜22日上午前往視察三重區光榮國小新建停車場（交通局提供／戴上容新北傳真）

市府於2018年開始著手計畫，光榮國小採用施工難度較高的「穿著衣服改衣服」方式進行，將施工影響減至最低。（交通局提供／戴上容新北傳真）

新北市三重區鬧區多為傳統社區，嚴重缺乏停車位，新北市斥資10億在光榮國小興建校舍地下停車場，新北市長侯友宜22日前往視察三重區光榮國小新建地下停車場表示，停車場共有720個停車位，9月1日起試營運免費停車1個月，10月正式提供家長接送及在地民眾停車需求。

侯友宜22日上午前往視察三重區光榮國小新建停車場，新北市議員蔡明堂、李余典，工務局長詹榮峰、交通局長鍾鳴時和多位三重里長到場關心。

工務局表示，三重國小、光榮國中小3校比鄰而居41年，隨著少子化以及周邊停車亂象不斷，民代提出希望改建校舍並興建停車場，市府於2018年開始著手計畫，光榮國小採用施工難度較高的「穿著衣服改衣服」方式進行，將施工影響減至最低。

交通局長鍾鳴時指出，光榮國小校舍共構地下停車場工程由市府新工處代辦，總工程經費10.84億元，獲前瞻補助2.5億元。

工務局長詹榮鋒指出，改建工程共分三階段進行，第一階段工程為拆除部分校舍施作幼兒園，第二階段工程包含地上三層教學大樓，以及可容納575個汽車及145個機車的地下停車場，滿足公托、教育、停車的需求，將於今年9月啟用。

第三階段工程於學童9月開學搬入新校舍後同步啟動，屆時將拆除舊校舍，開始施作風雨球場，以及一座可供應3000人餐食的自立午餐廚房，預計2022年4月完工，並一併整理學校週邊通學廊道。

侯友宜表示，民眾期待的光榮國小校舍共構地下停車場將配合開學日於9月1日起試營運，開放免費停車一個月，10月正式營運，停車場共有720個汽、機車停車位，提供家長接送及在地民眾停車需求。

侯友宜指出，市府計畫4年內新建30座全智慧化立體停車場，增加1萬256格汽車位及3579格機車位，三重光榮國小地下停車場是第10座全智慧化立體停車場，今年年底前還將有板橋新埔國小、三重興穀國小以及金山立體停車場等3座停車場完工啟用。

停車管理科代理科長陳明湖補充，光榮國小學區多為傳統社區，缺乏停車空間，附近還有知名的三和夜市，停車需求迫切，光榮國小地下停車場可提供575個汽車停車位、145個機車停車位，建置車牌辨識系統等全自動智慧停車服務，停車場室內色彩採分區分色，為停車導引及空間辨識度加分。