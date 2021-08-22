行政院為振興因疫情受影響的百工百業，將發放每人5千元面額振興券，各部會也打算比照去年，再次推出藝FUN券、農遊券等加碼券。綠委何志偉今日表示，去年有不少民眾拿動滋券去買運彩，今年這種狀況絕不能再發生。

政府去年除了推出振興三倍券外，農委會、教育部、文化部又另自行加碼推出農遊券250元、動滋券500元、藝FUN券600元等加碼票券，但數量有限，並非人人都有，採抽籤方式取得。

何志偉主張，今年的加碼票券若仍無法全民普發，就應優先考慮今年沒拿到紓困及去年沒抽到的民眾，但今年發放的方式應該要調整，不要跟去年一樣有差別對待。

何志偉表示，包括健身房、電影院、餐飲業、按摩、SPA等等，這些商家因為政府的三級警戒政策，而被強制規定不能營業，這才是要努力救的產業，各部會若要推出票券振興，就應該先加碼在這些產業上，加碼券也應該要早點推出，不要後知後覺，等到振興券推了才出來。

何志偉建議，無論是振興券或是這些加碼票券，最好是能用在「人的服務」或是台灣製造的商品上。比方說因為三級警戒，而受到衝擊的健身房教練、觀光、山區導覽人員等等。

何志偉指出，去年有很多民眾拿了動滋券，結果跑去買運彩，結果真正受疫情衝擊的服務業、運動產業根本沒振興到，今年若要再發動滋券，絕不允許再發生這種狀況。