海巡署查獲一艘漁船走私154隻貓隻，農委會已依法將所有貓隻貓咪安樂死，引發正反論戰，同時有PTT鄉民稱，「台北市是六都動物安樂死第一」。對此，台北市政府發言人陳智菡今（22）日凌晨做出回擊。

有PTT鄉民昨發文指出，台北市是六都動物安樂死第一，並問「這真的還假的？原來台北市動物安樂死第一？有沒有八卦？」

對此，北市府發言人陳智菡今在臉書表示，看到有人又在PTT帶風向，造謠台北市執行安樂死數字六都第一，在此必須直接破除謠言。

她指出，台北市政府在109年率先訂定「收容犬貓人道處理評估及執行原則」，收容動物除非經過獸醫師檢查患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生或其他緊急狀況，才有可能執行安樂死。

而真正執行安樂死前，還必須經過評估小組討論評估，陳智菡強調「今年台北市動物之家並未執行過安樂死。」她也說，所謂人道處決，前提是人道，否則就只是處決。

此外，陳智菡也附上統計數據，動物之家去年收容3594隻動物，人道處裡數3隻，今年1至3月總收容數為1545隻，未執行安樂死。