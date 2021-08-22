人氣正高的37歲「最美博士」許藍方，經常受邀上各大節目，不料日前被爆出軌已婚醫師，她三度發聲明否認，但對方卻是認了跟她上摩鐵偷情，為此向老婆、孩子道歉，正宮則強調握有完整證據，無論事實為何，許藍方形象仍受重創，而知名作家H，則在節目上推測上摩鐵的可能不是許藍方，而是罪名被「順水推舟」。

「最美博士」許藍方與已婚醫生夫妻之間的聲明大戰，昨天推進最新進度，許藍方素著一張臉開直播，表示如今事情已經由律師處理，因此不方便多談，只是對讓親友、粉絲擔心了，感到非常不好意思，她說到一半情緒潰堤，忍不住落淚，再度引發議論。

作家H日前上《新聞挖挖哇》節目，表示就已婚醫師的說法，他跟許藍方從去年9月到11越搞不倫關係，推測應該正宮找到了相關消費紀錄，一怒之下跟丈夫對質，不但讓男方發聲明，甚至「我合理懷疑是正宮叫老公去跟許藍方傳訊息」。

而已婚醫師確實有摩鐵開房的發票、收據等證據，但許藍方卻又能證明與之開房的不是自己，可能跟男方根本無肉體上的接觸，就這樣的情況，H推測是不是已婚醫師可能在外有兩個、三個的女伴，只是「順水推舟把這個塞給許藍方？」主持人鄭弘儀則覺得如果真是如此，已婚醫師要承擔的風險太大了，「他幹嘛去弄許藍方？」H則推測應是正宮看到許藍方跟自己丈夫的鹹濕對話，因此認定去開房的就是她，案情錯總複雜，讓人細思極恐。