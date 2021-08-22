有鳥友在金山清水溼地，發現2隻被列為一級瀕危的「東方白鸛」仍停留在此數月。（鳥友陳進智提供）

新北市雙溪區上月底突然有罕客造訪，附近農友發現1隻稀有冬候鳥寒林豆雁受困在大池塘中好幾日，動彈不得，動保處人員接獲通報後立刻派出6人小隊划船救援，救援上岸，另外被列為1級瀕危的「東方白鸛」近期也被鳥友發現停駐在金山清水濕地，動保員表示，這2種鳥類通常不會選擇台灣做為遷徙路線，因此會停留在台灣都令鳥友相當興奮。

動保處指出，雙溪農田地主7月底在養鵝田中發現一隻體型較大的鳥類，黑色嘴巴的頂部還有明亮的黃色色塊，雖然外觀奇特，但地主並沒有立刻通報，直到幾日後發現牠飛到大池塘中央許久不出，才通知人員來救援。

動保人員一眼就認出這是稀有冬候鳥寒林豆雁，由於水位太深，只好派出船艇救援，用划船方式驅趕豆雁，並用拉繩限制行動，花費一上午終於將牠趕上岸捕捉，所幸豆雁並無受傷，將在動保處休養幾日後，重新野放。

另外，有鳥友近期也發現有2隻東方白鸛棲息在金山清水溼地，由於白鸛長期停留在電線桿上，也被鳥友一度誤認成裝飾品，而這2隻鳥腳上都沒有腳環，動保處推估為今年3月飛來台灣棲息的其中2隻東方白鸛。

動保處表示，清水濕地生態環境好、覓食範圍廣，往年就已吸引許多候鳥駐足，年初時曾接獲通報，金山清水濕地出現3隻東方白鸛，由於台灣並不在牠們的遷徙路線上，推估應該是在中途迷路，原本以為東方白鸛避冬後就會北返，未料其中2隻卻持續停留，目前人員仍在持續觀察牠們的動線。

動保處說，無論是寒林豆雁或東方白鸛都是鮮少來台的冬候鳥，寒林豆雁繁殖於西伯利亞、歐洲北部以及冰島格陵蘭東部，中國東北北部等北緯較高國家，也被中國特列為國家二級重點保護野生動物，而東方白鸛在中國、日本、俄羅斯等地幾乎絕跡，因此目前也已派員宣導，提醒鳥友賞鳥需保持適當距離，遵守不接觸、不餵食、不驚嚇的「三不」原則。