回顧「甜瓜」安森尼效力尼克時期，與曾任尼克總裁的「禪師」菲爾傑克生之間恩怨，安森尼22日受訪時強調，他沒打算跟禪師和解，更把禪師說成騙子，「假如我跟他坐下來會談，他會講出完全不同的話，然後跟別人否認，我沒時間那樣做！」

菲爾傑克生在2014年3月成為尼克總裁，隨後推行他所擅長的三角戰術，尼克戰績卻不斷下滑，禪師把問題指向打球太獨的安森尼，還跟媒體放話要把安森尼交易出去，兩人關係陷入冰點，隨後在2017年夏天，傑克生與安森尼同時走人。

「我最想改變尼克生涯的一件事，就是改變事情處理方式與個人待遇，我想要改變這些東西，我希望球團高層與我的溝通比當時還要多，」安森尼說，「但當菲爾傑克生來到尼克，他徹底切斷我跟球隊管理階層、球員、員工之間的聯繫。」

安森尼說：「當時我就感覺，菲爾傑克生跟別人討論到我的事情，卻彷彿是在說不同的人，我人明明就在這裡，一旦我發現他在玩弄這種兩面手法，我就感覺到這樣下去不行。」其實當年不只安森尼槓上禪師，就連「波神」波爾金吉斯也跟禪師鬧到「兩個只能留一個」窘境。