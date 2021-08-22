國民黨主席將於9月25日改選，曾任黨主席的朱立倫確定爭取回鍋領導國民黨，國民黨現任主席江啟臣也爭取連任，並拋出「不會參與2024大位」承諾。媒體人韋安提醒，不要讓外界一是覺得國民黨內鬥內行，或是覺得國民黨毫無明天可言。
韋安昨（21）日在臉書指出，2008綠營大敗，政黨輪替之後，毫無黨務經驗的蔡英文，擔任民進黨黨主席，在11月就以「百日圍城」起始，採街頭運動與國民黨展開長期的抗爭運動，爆出太陽花，8年後，成功拉下國民黨。
韋安認為，江是藍營少數敢拼、敢衝的戰鬥派，處處帶頭在第一線，監督力克執政黨。帶頭發起萊豬和公投綁大選兩項公投，幕後支持民間發起三項罷免案，派出子弟兵在第一線長期駐點，現在又發起第三項保民健康的「下架高端」公投。
韋安強調，在國民黨2次連敗，最谷底時，江出錢出力，從沒有喊窮叫苦過。他直言，藍營一些人拿「領導力不行」，想把江啟臣換下來。這讓外界一是覺得國民黨內鬥內行，二是覺得國民黨毫無明天可言。
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