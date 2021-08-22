隨著美軍撤離、阿富汗總統離開、塔利班遲遲未成立新政府，當前阿富汗正處於事實上的「無政府狀態」，阿富汗政府基本已停止運轉。4名塔利班人員17日一早來到新華社喀布爾分社，要其「平時要正常上班」。

陸媒報導，阿富汗政府機構自15日起不再正常運轉，銀行大門緊閉，大部分大型超市未能正常營業，停電更是家常便飯。不過，很多社區內的小商店和小市場已逐步開始營業，顧客日漸增多，街上的車輛也在逐漸增多。

4名塔利班人員17日一早來到新華社喀布爾分社，檢查分社相關證件，臨走前還告訴分社人員，「平時要正常上班」。

當前局勢不明，中國駐阿富汗大使館8月21日發布安全提醒，內容表示，在此非常時期，為切實保護自身安全，請在阿富汗中國公民更加嚴格遵守伊斯蘭教風俗習慣，特別注意在公開場合著裝、餐飲等不要犯忌。

中國駐阿富汗大使館說，當前新政府尚未成立，社會秩序尚未恢復，違法行為頻發，喀布爾機場等地仍較為混亂，請大家遠離危險地區，加強自身防護。