國防部與內政部協調後決定恢復常規役男徵兵作業，為擔心役男入營成防疫破口，行政院長蘇貞昌指示入伍新兵評估要打疫苗。這個政策立即遭到質疑，是不是阿兵哥又成為蔡政府施打高端的白老鼠，不具名軍方官員表示，現在不是以前的時代，如果分配到高端疫苗，官兵有選擇權，可以不打，部隊不能強迫，事實上，國防部長邱國正也曾在立院說過，官兵有選擇權。

被立委詢及國軍官兵施打疫苗是否有選擇權？邱國正說，照他的經驗，像過去打流感疫苗，會尊重個人意願，他也沒打過流感疫苗，「也沒人找我算帳」。

軍方官員說，現在資訊發達，如果官兵不想打，而部隊強迫官兵施打特定疫苗，一定會有官兵爆料，每個官兵都有手機，「很快就會傳出去。」

軍方官員說，政策若定，新兵只要一入營，就會被排在疫苗施打序列，政府不論撥發什麼廠牌的疫苗，軍方就替官兵打什麼疫苗，如果撥高端下來，那就給官兵打高端，不過官兵不想打的話也不勉強，只是日後若反悔想要打疫苗就要候補。

國軍官兵疫苗施打比例列機密，嚴禁對外公開說明，據了解，官兵施打率早已超過5成。