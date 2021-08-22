海巡查獲154隻走私貓全遭安樂死，台北市長柯文哲在臉書指動物的命也是命，我們若自認是文明國家，就必須思考有沒有更好的做法。市議員陳怡君22日痛批，柯企圖裝暖男，過去對動物不友善的言行都忘了，不但說過「把貓踹下去」、「辦打鴿子大賽」，去年北市成立犬貓捐血平台時，柯卻說沒有議員關心就假裝沒看到。

陳怡君今指出，柯文哲昨天看到國人為貓咪抱屈時，企圖裝暖男且見獵心喜見縫插針，難道都忘了自己過去對動物極不友善的言行嗎？

她表示，柯文哲過去曾說看到環南市場的貓不抓老鼠，就很想把那隻貓踹下去，對於這次環南市場改建經費已花60億，擴建需再增列預算2、3億時，柯文哲爽快答應表示不是問題，但對於動物之家需追加2億元預算，柯文哲則是震怒、要求官員負責，此舉根本就是雙重標準。

陳怡君還提到，去年台北市在成立犬貓捐血平台時， 柯文哲失言說沒有議員關心就假裝沒看到，對於基層里長曾跟市長陳情公園鴿子群聚造成環境髒亂，柯文哲竟脫口說把鴿子抓來吃，不然就辦個「打鴿子大賽」。

她說，種種言行讓市民看不出柯文哲會關心動物，且從這些言行當中透露出柯文哲內心就是如此漠視動物。

陳怡君強調，走私貓咪事件因在防疫檢疫的規範下，終結了100多條貓咪的生命，法規的精進與制度可以檢討，但真正該死該被譴責的人是走私販。