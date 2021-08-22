台中捷運綠線昨天發生列車煞車異常無法行駛，故障車今天凌晨進廠查修，研判故障原因是車廂駐車煞車電磁閥線圈故障，導致斷路器跳脫。台中捷運公司表示，該車組駐車煞車電磁閥已更換新品，今天將進行100公里運轉測試，除增列例行檢查項目外，也將檢討故障排除程序維修作業程序。

捷運綠線編號01／02車組昨天上午7時許在高鐵台中站因煞車異常無法行駛，歷經1小時45分故障排除，恢復全線正常運轉，約影響大慶到高鐵台中站乘客600多人。

01／02車組今天凌晨回送北屯機廠查修，中捷公司副總經理葉進財帶領團隊與北捷局、川崎重工人員漏夜檢查，清晨4時確認故障原因是駐車煞車電磁閥線圈故障，導致電源端控制斷路器因過載而跳脫。

中捷公司表示，此事件單屬首次發生駐車煞車電磁閥故障致斷路器跳脫，異常故障組件已請廠商進一步分析故障原因，為確保系統設備妥善，將再與廠商研討，並將此異常事件納入定期檢查項目。

中捷公司指出，每日例行性檢查中會檢視列車管理（TMS）監控螢幕中煞車系統功能是否作動正常、有無異常警訊，但原廠手冊並未針對電磁閥做特別檢查或量測項目，將與廠商討論建立例行性量測紀錄，以提早發覺故障前兆。

中捷公司表示，對行程受影響的旅客深表歉意，已檢討更迅速的故障排除及維修作業程序，另01／02車組駐車煞車電磁閥已更換新品，今天將於測試軌進行100公里運轉測試，測試後檢查正常即可回歸載客服務。