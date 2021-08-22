一名李姓男子日前透過網路訂了中壢某家商旅，預定8月11日，入住13日退房，豈料12日返回時房卡失效進不去，進去後發現今年新買的價值6萬元筆電被偷，裡面的工作資料與女兒出生的照片全不見，報警後才知，這家飯店並非首次出現類似問題，他也不是第一個受害者，業者還把責任怪給房客，讓當事人無法接受，事後發千字文提醒大家要慎選旅館。

原PO寫下千字文痛批旅店管理疏失，致遭竊筆電與女兒出生後的成長照片回憶。（圖／翻攝自爆料公社）

李男在臉書社團「爆料公社」發文表示，他在這家商旅3天2夜，只有短短兩個時段不在房內，總共加起來只不過5個小時，這位竊賊竟然能掌握我不在的時間進去偷竊，李男難過說，被偷的不只是一台新買的6萬元筆電，裡面還有研究資料與女兒出生後6年來的點點滴滴「這是當父親心裡最痛的事」。

李男事後立刻到派出所報案，結果警方竟說他「不是唯一的受害者，而且這間飯店的問題很多」。一開始商旅說要討論賠償，李男也提供購買筆電的發票，但商旅後來卻派了法務出馬，說他的貴重物品不申報是疏失、要負全責，業者不會賠，還說「抓到小偷就會找到筆電了！」

網友看後紛紛留言「這飯店太誇張了」、「去睡一覺腎可能不見」、「如果知道萬用卡失竊，為啥不消磁那張萬用卡」、「感覺就是飯店內鬼」。有網友搜尋這間商旅的網路評價，發現有住客評論「房間內有上位房客的垃圾沒收」、「非常非常的爛」。