雲林縣自6月21日維持零確診，經過62天零確診，雲林縣政府22日宣布新增1確診個案，案16035為菲律賓籍女看護，7月16日到雲林縣北港鎮工作，本月21日至中國醫藥大學北港附設醫院陪病前進行採檢，當日晚間PCR結果為陽性、CT值36，目前於醫院治療中。

案16035為36歲菲律賓籍女看護，3月25日首次來台工作，居檢期滿前採檢，PCR檢驗結果為陰性，後續至台北市內湖區擔任家庭看護工。7月16日因故更換雇主，工作地改為雲林縣北港鎮，當日曾至成大斗六分院進行自費PCR檢驗，結果為陰性。

案16035因本月21日至中國醫藥大學北港附設醫院陪同受照顧者入院，入院前再接受PCR檢測，結果呈陽性、CT值36。目前掌握地點皆已通知相關單位進行清消。

案16035足跡為本月17至19日上午均在住家北港鎮草湖里，下午均在住家附近散步；20日下午騎腳踏車到北港鎮華勝路全家便利商店、全聯福利中心各約30分鐘；21日由友人開車到醫院。目前匡列居家隔離22人、自我健康管理11人、自我健康監測75人。