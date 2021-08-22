日本首相菅義偉21日前往東京都澀谷區的JR東京綜合醫院，引發外界關注，也讓外界注意到，菅義偉到21日已連續工作146天，今天追平前首相安倍晉三去年連續工作147天紀錄。

日本產經新聞報導，日本政府及執政黨內部，都出現擔心菅義偉身體狀況的聲音。

菅義偉昨天在醫院待了約30分鐘，之後先回到眾議員會館，稍晚才返回議員宿舍。

面對外界關注，菅義偉身旁人士表示，昨天到醫院只是今年春天接受健康檢查後的定期追蹤，「身體並沒有問題」。

菅義偉今年最後一次一整天待在議員宿舍未外出，是3月28日星期日。之後為因應疫情等狀況，週末不是在首相公邸就是在議員會館進行會議或會談，連一年一度的盂蘭盆節也沒放假，全力因應大雨成災等情況。

不過，菅義偉8月出席廣島市和平祈念儀式致詞時，發生部分脫稿的情況；甚至在出席長崎市和平祈念典禮時，還發生遲到一分鐘等情況，讓自民黨幹部說，「看起來相當疲勞」。

安倍2020年1月到6月為因應疫情，曾經連續工作147天沒休息，結果就在2020年8月17日前往慶應大學醫院看病，8月28日宣布請辭。

菅義偉接下來除了因應疫情，還得面對自民黨總裁選舉及眾議院改選等重要選舉活動，工作可謂相當繁重；身旁人士憂慮說，「希望他該休息時還是要休息」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1100822