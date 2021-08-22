攝影師林文錦到導演李行追思靈堂致意。（陳俊吉攝）

導演林贊庭到導演李行追思靈堂致意。（陳俊吉攝）

劇作家小野22日早上到導演李行追思靈堂致意，他表示李行導演本身就是一部戰後的電影史，「現在檯面上變成大師的侯孝賢、廖慶松、杜篤之、李屏賓都是他的徒弟，我們在他身上學到非常專業、敬業，做到最後一刻的精神」。小野表示李行曾跟他說，不要腳踏兩條船，什麼都想做，要做電影就好好做電影，「他很得意我後來放棄學分子生物，全心投入電影 ，到處跟人家說小野就是聽他的話專心做電影」。

小野難忘李行導演工作時的嚴謹，「他非常兇，他的兇是現場不對就劈頭砍掉，有一次我們在電話吵架，他要我不要在電話吵，因為看不到表情，電影需要表情，要我下來跟他吵，我那時候二十幾歲年輕氣盛，就說好」，小野說：「李導演對待晚輩很直接，吵架歸吵架，還是非常愛我的，有一次我看到他個人展覽裡，竟然擺著我幫他寫的字很醜的劇本，他當年就是為了字很醜跟我吵架，我才發現他是這樣的長者，走在前面，帶領我們往前走，他留下電影的標準和標竿，看他的作品，一點都沒輸給現在電影，就更懷念他」。小野也分享和李行的趣事，表示日前有一部紀錄片因為拍攝李行來訪問小野，李行很擔心小野搬出兩人吵架的陳年往事，「我就跟他說，我都說你好話，他放心說，那就好」。

李行今年4月還親自出席小野的舅舅影評人黃仁逝世週年追思會，小野說，李行對於同輩們的離去感到不捨，「他對電影每件事都要親自出席，他是金馬獎執委，每次開會都在場，他拍桌發脾氣時聲音很大，所以大家都覺得他還是很有力氣」。攝影師林文錦、導演林贊庭也到導演李行追思靈堂致意。