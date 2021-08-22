位於華盛頓的美國國家動物園21日為中國旅美大熊貓「小奇蹟」過1歲生日，中國駐美國大使秦剛透過影片向「小奇蹟」祝賀生日，並贈送生日禮物。也是他上任後，又一次對中美關係展現善意的言行。

小奇蹟於2020年8月21日生於華盛頓美國國家動物園，它的父母分別是旅美大熊貓「添添」和「美香」。

熊貓幼崽出生後，美國國家動物園透過網路向全美為其取名，最終獲名「小奇蹟」。動物園稱，小奇蹟的出生為世界在新冠疫情期間帶來急需的歡樂時刻。

人民日報報導，秦剛在影片中表示，一年前，小奇蹟在疫情期間出生並茁壯成長，在艱難的時期給大家帶來了驚喜和希望，可謂是一個奇蹟。一年來，在中美人民的共同關心下，小奇蹟從一個嗷嗷待哺的嬰兒，成長為一個健康活潑的帥小夥兒，前不久還實現和公眾第一次見面。

他說，大家見證並分享著牠的成長點滴，為此感到興奮和鼓舞，「牠的出生和成長為中美人民之間的交往又添上了一抹亮色」。秦剛說，在這個特殊的日子，祝小奇蹟健康快樂成長，不斷續寫奇蹟。

史密森學會國家動物園和生物保護研究所代理主管布蘭迪·史密斯表示，過去一年，小奇蹟健康成長，自從動物園重新開放以來，每天限制1萬遊客參觀，很多遊客都為大熊貓而來。

她說，史密森學會國家動物園與中國野生動物保護協會簽署的大熊貓繁育協議，相互學習，分享知識，樂於對話，「大熊貓合作項目的成功之處在於我們一起工作」。