田方倫丶楊植斗和張煥霖在衛服部前拿著符文踢館，上面寫著「高端有效病毒退散」。（摘自田方倫直播）

高端疫苗將開打，國民黨青年團「台北戰鬥藍」楊植斗、田方倫、張煥霖22日到衛福部贈送「相信國家相信黨，高端疫苗你最強」之紅布條，並仿照傳統民俗張貼符咒，市議員焚燒飲用符水，諷刺即將開打的高端疫苗。（王英豪攝）

高端疫苗將開打，國民黨青年團「台北戰鬥藍」楊植斗、田方倫、張煥霖22日到衛福部贈送「相信國家相信黨，高端疫苗你最強」之紅布條，並仿照傳統民俗張貼符咒，市議員焚燒飲用符水，諷刺即將開打的高端疫苗。（王英豪攝）

高端疫苗將開打，國民黨青年團「台北戰鬥藍」楊植斗、田方倫、張煥霖22日到衛福部贈送「相信國家相信黨，高端疫苗你最強」之紅布條，並仿照傳統民俗張貼符咒，市議員焚燒飲用符水，諷刺即將開打的高端疫苗。（王英豪攝）

高端疫苗將開打，國民黨青年團「台北戰鬥藍」楊植斗、田方倫、張煥霖22日到衛福部贈送「相信國家相信黨，高端疫苗你最強」之紅布條，並仿照傳統民俗張貼符咒，市議員焚燒飲用符水，諷刺即將開打的高端疫苗。（王英豪攝）

高端疫苗明開打！藍營青年衛福部前「喝符水」 諷跟高端保護力一樣有效

高端疫苗明日開打，但至今仍無法提供疫苗保護力證明，在這種看不見真相的情況下，就要全民開始接種，藍營青年田方倫丶楊植斗和張煥霖今贈送「相信國家相信黨、高端疫苗你最強」的紅布條給衛福部，諷刺高端疫苗有如義和團、喝符水一樣；楊植斗說，第一批施打高端疫苗的民眾，祝福你們，替台灣犧牲成為第一批實驗的白老鼠。

高端疫苗在上月通過EUA緊急授權，總統蔡英文和衛福部長陳時中甚至高調全力護航高端，引發爭議，楊植斗說，近期對政府施政效能很失望，效率最差的就是「買不到足夠的疫苗」，但民進黨政府對於護航高端卻很有效率，還有前幾天海巡署查緝154隻走私貓，當天馬上就安樂死，盼政府能把效率用在正確的地方。

田方倫、楊植斗和張煥霖在衛福部前拿著符文踢館，上面寫著「高端有效病毒退散」，諷刺打高端疫苗不如喝符水，田方倫也當場喝下符水以示抗議；田指出，到目前為止，衛福部沒有辦法提出高端保護力證明，只有部長說「有效」，那不就跟民俗專家一樣，說喝符水有效。

楊植斗也說，他尊重選擇施打高端疫苗的人，但無法理解這種像是在喝符水的行為；最近有民眾明明沒有預約高端疫苗，卻收到施打通知，民眾要幫長輩注意是否勾選到高端，避免長輩被強迫施打。

另外，新兵入伍後，是否會安排役男施打高端疫苗也引發熱議，對此，楊植斗說，許多年輕人不懂，以為入伍後會有疫苗選擇權，但只要當過兵都知道，在軍中配合長官的措施，就會有假期等福利，而沒打高端可能就沒有福利，這等於是用威脅利誘的方式逼著你去打高端，要入伍的新兵真的很可憐，如果可以堅持下去，再等一下BNT要來了。

被問到是否為明年市議員選舉而來抗議，楊植斗說，當然有選舉考量，藍營青年世代，勇於為人民出面，因為要為民發聲；田方倫則指出，他這幾年一直都在街頭演講、抗議，都是在為民眾發聲，「我們願意講實話、講真話」，這些都是宣傳正義的理念，是為了對抗鴨霸的政府。