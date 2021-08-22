海巡署查獲154隻名貴品種貓咪被走私入台，依法貓咪已全數遭安樂死，引發外界爭議。對此，國民黨立委葉毓蘭表示，154隻貓咪的安樂死，終於驚醒了蔡英文總統，要求主管機關必須儘速修法，儘管蔡英文的表態遲到，但總比沒到好。

葉毓蘭今（21日）在臉書發文表示，昨天是國際流浪動物日，卻發生154隻走私進入台的貓咪遭集體撲殺的憾事，震驚各界。縱使許多人努力奔走救援，依然無法挽救這些無辜的生命，而這件事有著正反兩極的看法，防檢局的第一線同仁，為了保護國內免於走私動物所帶來的疫病風險，忍痛所做出不得已的措施，也凸顯出現行的動保問題。

隨著154隻貓咪的安樂死，葉毓蘭嘆，終於驚醒了蔡英文，在臉書上PO文要求主管機關必須儘速修法。葉也呼籲主管機關農委會必須立即檢討、精進不合時宜的動保制度，在符合動物防疫標準的同時，也要兼顧實現人道主義；政府與民間動保團體必須更緊密地合作，有效提升國內動物檢疫量能，以及為了嚇阻不肖份子利用走私動物非法牟取暴利，農委會更應擴大編列相關預算，研擬專責動物保護警察制度，加強取締不法業者的力道，有效杜絕走私寵物犯罪集團。

葉毓蘭文末直言，喊口號不會改變現況，一步一腳印才能改善社會，領養代替購買，提升寵物結紮率，降低流浪動物數量，改變就從你我開始。