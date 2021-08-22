新北市李姓工人去年路過早餐店，因年輕老闆娘招攬試喝飲品，進店消費，趁早餐店準備打烊，闖進店內從後方抱住老闆娘，並摀住對方口鼻表示「妳不要叫！」，雙方激烈拉扯，老闆娘不但被推撞牆鼻骨骨折，上衣被扯下剩胸罩，民眾聽見呼救聲，報警逮捕李。台灣高等法院依加重強制猥褻罪判李徒刑3年6月。可上訴。

判決指出，從事鐵捲門外送業務的李男，去年11月18日上午10時30分，攜帶1把美工刀，行經某早餐店，因老闆娘招攬試喝飲品，李入內消費，當天上午11時54分，老闆娘向李說準備打烊，李走出店外徘徊觀望，2分鐘後闖店關門。

李男自後勒住老闆娘脖子並摀住口鼻，緊貼對方背後，雙方激烈拉扯，過程中李將對方壓制撞牆，拉扯她上衣僅剩胸罩，且頭頸部挫傷、鼻骨骨折。鄰居及路人聽聞呼救聲報警，老闆娘逃離該店，並將李困在店內，警方獲報逮捕李男。

一審審理時，李一開始坦承猥褻犯行，之後翻供，辯稱因遭老闆娘推銷營養品套餐，他付1000元後要求退費被拒，當天理論與對方發生衝突拉扯，老闆娘上衣是拉扯中滑落，他沒有強脫，沒有去觸摸對方身體，只構成傷害罪。

被害人證稱，遭李熊抱時有感覺李下體勃起，事後常做惡夢、半夜容易驚醒。法官依據店內監視器，發現李闖進店內後就動手，沒有理論爭執過程，且李翻供詞反覆，不採信李說法；雖李身上的刀掉到回收桶，犯案時未亮刀，仍依攜帶兇器加重強制猥褻罪判刑3年6月。李上訴遭駁回，高院仍判3年6月。