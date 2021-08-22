近期長痘痘的人有福了！威力彩連續槓龜41期，台彩預估，明日（23日）即將開獎的頭獎累積上看27億，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分享，後脖子、胸部、額頭、眼皮、頭皮等5大部位長痘者最有偏財運，有機會中大獎。

▍1.後脖子

因為後脖子代表靠山，也象徵「坐擁金山銀山」，小孟老師表示，「後脖子長出痘痘表示近期將會大發偏財，建議下注威力彩或樂透前，千萬不要擦藥或將痘痘擠破，小心把錢弄破。」

▍2.胸部

胸部是靠近心臟的地方，心臟為紅色，而紅色則代表喜氣與吉祥，因此胸部長痘為大吉兆。

▍3.額頭上長7顆痘

數字「7」屬於吉兆，象徵近期有好事發生。小孟老師解釋，「民間常說北斗七星，是由7顆明亮的恆星組成的，代表光明與明亮之路，因此額頭長7顆痘為大吉兆，將會出現財神引路，讓你一路發。」

▍4.眼皮有痘

眼皮代表魅力與光明，眼睛也是人類的靈魂之窗，眼皮長痘則代表靈魂元辰最近逐漸明亮，千萬不要覺得不舒服就亂擠，反而要讓它自然消。

▍5.頭皮長痘

頭皮有毛髮，諧音類似「發」，因此頭皮長痘代表有機會得到偏財，小孟老師表示，「可以在睡前冥想，鈔票掉到頭皮，再滑落身上的畫面，就能被財氣包圍，讓你發發發。」