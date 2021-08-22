行政院最快26日拍板推出振興五倍券，對於朝野吵成一團甚至遭英系立委逼宮要求振興五倍券能符合民意改小面額發行還可找零一事，主導的政院龍頭蘇貞昌22日語帶玄機地表示，會仔細聆聽朝野各方意見，希望讓振興五倍券做到最好，以活絡內需市場。

對於振興五倍券如何發行，民進黨內立委有不少反彈聲浪，以及外界呼籲要發行小面額100元，才振興小攤商，行政院長蘇貞昌22日上午南下高雄參加高雄願景館啟動儀式，接受媒體提問時，面對自己人不挺的內鍋壓力，蘇先大大稱讚黨內立委一番，指民進黨立委獲人民支持，從各個選區來反映各方面的意見，正是民主運作的程序，民進黨非常重視接地氣，非常重視各方民意，後來又話鋒一轉強調，不只執政黨立委，包括在野黨立委有各種意見，我們也都仔細聆聽，希望做到最好。

蘇貞昌吹捧去年的三倍券政策，表示振興五倍券是基於去年三倍券成功的經驗，而且全世界疫情都因變種病毒愈來愈嚴峻時，只有台灣確診案例在短短90天內降到個位數，各方疫情穩定，才能漸漸鬆綁，也因為這樣，希望趕快振興這段期間受衝擊的國內小攤商、商家、零售、百貨業，因此才推出振興五倍券。

蘇揆同時表示，振興五倍券就是最好的限期使用現金，會長胖、長高，蘇也不忘稱讚在場陪同參與高雄願景館啟動儀式的前政院副手、高雄市長陳其邁，指陳其邁將五倍券加碼變六倍券，差不多全部的縣市長，不分黨籍都一致說要加碼，而商家也都摩拳擦掌，推出各種優惠措施，有鎮公所也都表示要抽汽車。

蘇揆指出，大家都知道去年三倍券的成功，今年五倍券我們更希望推動經濟能快速活絡，現在穩定疫情以及GDP大幅成長的當下，希望國人同胞做好防疫，讓各方面經濟內需市場趕快活絡，是全民最高期待，政院會尊重朝野立委各方的意見，希望做到更好。

蘇表示，現在各部會也都在規劃，不只是規劃五倍券做更好，甚至於去年各部會有加碼推出的各種動滋券、藝fun券、農遊券、客庄旅遊券、原民店家優惠同樣會陸續推出，讓內需市場能更活絡，經濟能更好。