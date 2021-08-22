基隆市暖暖區運動公園場地設施老舊，市府2019年向中央爭取經費，更換設備、改善周邊步道，打造成兒童遊戲專區，但受天氣影響，工程不斷延宕，更歷經3次變更設計，近日傳來好消息，目前已進入正驗階段，預計9月中下旬能通過，未來將視疫情決定開放時間。

暖暖運動公園位於東碇路、暖東苗圃正對面，擁有廣闊草皮與休閒設施，但年久失修，地面多處破損、兒童遊戲器材與場地設施老舊不堪，市府向教育部爭取前瞻計畫經費1600萬元，改善全區環場步道、設置兒童遊戲專區等，並增設全市首見鳥巢式盪鞦韆、蜘蛛人攀爬網等多項富有創意及教育意義設施，營造親子運動空間。

工程於去年動工，原預計去年農曆年後可完工，但受天氣影響，延至去年8月，後續又有數名市議員到場考察後，認為遊具多樣性不足、遮陽設施也需改善，面臨變更設計，工期再次展延，增設遊具。還我特色公園行動聯盟也提供使用者觀點給市府參考，豐富遊戲區設計。

近日不斷有民眾反映，暖暖運動公園是暖暖區唯一大型戶外運動公園，許多小朋友沒有地方遊玩，不知何時才能正式開放。對此，基隆市立體育場代理場長郭佳雯表示，兒童遊戲專區各項設施都已完工並通過初驗，目前進入正驗階段，若行政程序完成，即大功告成。

此外，郭佳雯說，兒童遊戲專區旁的公廁，也被列為重點工程，目前進入最後階段，有望於8月底完工，9月中下旬通過驗收，至於開放時間將視疫情狀況決定。市議員王醒之議員辦公室研究員陳冠羽指出，將會持續追蹤工程進度，以及公園確切開放時間，並向提出試玩活動等建議。