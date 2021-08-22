女星方文琳是演藝圈著名的美魔女代表，56歲的她仍擁凍齡顏值和姣好身材曲線，舉手投足依舊青春、俏麗，絕佳狀態相當不科學，而私下的方文琳也很親民，她日前就大方公開素顏，56歲真面目白到會發光，不過美照卻也招來網開嗆：「感覺妳們越保養越經不起曬，動不動就曬傷」，對此，方文琳也展現高EQ回應了。

方文琳日前在網上透露，自己一向不怕曬「前兩天拍戲曬了一整個早上到下午一點，晚上回到家，天啊！才驚覺怎麼曬傷了，問題是曬的不均勻，只有額頭、鼻子黑了，這能看嗎？！」所幸經紀公司老闆高宇蓁趕緊送上面膜，才終於解救方文琳。

方文琳敷完面膜後，還大方公開素顏，儘管她害羞直呼：「哈，鼻子還有一點點紅紅的」，但仔細一看，方文琳肌膚白皙透亮，看起來彷彿沒毛孔，方文琳沒有讓歲月在臉上留痕跡，真實膚況相當凍齡，不過卻有網友留言：「感覺妳們越保養越經不起曬，動不動就曬傷，請問這保養品妳還再用嗎？？」

對此，也釣出方文琳正面回應：「那也麻煩您跟我一樣從早上八點到下午一點站在太陽底下一直曝曬看看」，該網友回應：「ok，我的臉很讚的，不需塗塗抹抹喔」，方文琳則說：「那非常恭喜您」，雙方一來一往，而高宇蓁則大器說：「我們家藝人的美麗是老闆的責任，好好享用喔」。