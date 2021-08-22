「12個小時內，女童就走了」。小兒科醫師張華倫表示，一名4歲女童一連發燒2天、食慾不佳，被父母送來急診，經檢查後發現是腸病毒，沒想到短短12個小時就離世，令人十分不捨，她提醒，不隨意觸摸眼口鼻，勤洗手、消毒，「真的很重要」。

張華倫日前於談話性節目《醫師好辣》中指出，一名年僅4歲的女童，連續發燒2天、胃口也不佳，父母見狀況未好轉，於傍晚5點多緊急將她送醫急診，經診斷後發現是感染腸病毒，由於女童的嘴破得很厲害，導致她不願意進食，急診單位依女童的狀況判定，應立即住院治療，但女童卻不斷地哭鬧「我要回家」。

張華倫說，經過好長一段時間安撫後，女童終於安靜下來，直到晚間9點，女童父母發現她的呼吸有異，醫生評估後發現整體的呼吸型態不僅與正常人不同，且還有點喘，趕緊照X光檢查。孰料女童的肺部已白化，嘴角也開始流出粉紅色泡泡狀的口水，最後因為肺部積水緊急轉送加護病房，進行插管、呼吸器治療，但她的血壓卻開始不穩，使用強心劑維持血壓、心律等急救措施，仍回天乏術，「12個小時內，女童就走了」。

張華倫說明，腸病毒只要一影響到腦幹，基本上就已經是重症，體內猶如兵敗如山倒，導致免疫系統全部失能，「一定救不回來」。

張華倫進一步說，一般的病毒透過人體飛沫傳染後，大約2至4小時就會死亡，但腸病毒非常的特殊，孩童無心將口水或打噴嚏抹在書桌、玩具及書本上等任何地方，病毒離開人體可在外存活逾24小時，所以即便隔日到學校，病毒仍附著在物體上。最後她也提醒，疫情當下，不要有隨意觸摸眼口鼻的習慣，勤洗手、消毒「真的很重要」。