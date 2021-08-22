嫌犯疑持槍轟破副駕駛座玻璃，奇蹟似閃過女乘客，擊中駕駛座上的李男左手腕。（民眾提供／王文吉台中傳真）

國道1號台中南下路段21日晚間9時許突傳槍響，25歲李姓男子駕車疑因行車糾紛，行進間遭槍擊，子彈擊破右前車窗，閃過副駕駛座女子，擊中李男左手腕。李男中彈後，加速駛離國道，最後停在路邊，由同車友人通報119救護車送醫，警方已鎖定特定車款追緝凶嫌。

據了解，25歲李姓男子駕車載2名女性友人，從桃園南下台中訪友，當時行經國道台中豐原段，先遭後車閃大燈示警，接著對方加速開到李男轎車的右側。兩車並排行進間，對方駕駛搖下車窗，疑持槍開轟，子彈打破副駕駛座玻璃，奇蹟似閃過女乘客，擊中李男的左手腕。

李男中彈後，仍負傷開車，並從中清交流道駛離，將車停在路邊，下車查看傷勢時，白色上衣沾染血跡，右手則緊握左手腕，鮮血直流。同車女性友人一臉驚恐，並慌忙打119報案，隨後救護人員到場，將李男左手腕包紮止血，送往中港澄清醫院急救，幸無大礙。

鑑識小組趕抵現場採證，發現副駕駛座車窗有疑似彈孔痕跡，玻璃破成蜘蛛網狀，至於駕駛座玻璃則是完好如初，車上未尋獲彈殼。

被害李男聲稱不認識對方，只記得對方車色及車款，沒看清楚車牌號碼。警方查看行車紀錄器，未發現雙方競速情形，懷疑慢速車擋道，引發行車糾紛，但也不排除其他因素。警方認為仍有疑點需調查，已調閱國道監視器以車追人，鎖定特定車款追緝中。