國際油價一周來跌勢明顯，布蘭特油期價格8/20來到64.97美元/桶，急速重挫到3個月來的低點，日線、月線、季線全部下彎；相對上，黃金價格整周在1787～1781.7美元/盎司間微幅徘徊，顯得相當有撐。

國際交易分析師分析，金價自8月首周快速跌破關鍵價位1800美元/盎司之後，在1729美元/盎司停住反彈，穿過上方關鍵阻力1750～55、1765美元/盎司，迄今卻已經過2星期的盤整，仍然沒有突破月均價的1787美元/盎司，透露出黃金多頭遭受重擊跡象。

富蘭克林證券投顧表示，政策轉向大勢底定，隨經濟表現逐步走出新冠疫情衝擊，央行朝向貨幣政策正常化邁進，儘管大西洋彼岸的歐洲央行維持鴿派立場，但聯準會可望啟動縮減購債的態度，在近期顯著改變了市場對寬鬆前景的預期。

富蘭克林證券投顧團隊指出，雖然考量通膨壓力將繼續存在，抗通膨的特性仍將使黃金相關標的具有一定吸引力，但經過去年的交易熱潮後，預期投資、避險及實體需求的消退，將使金價迎來一段修整期，後續美元能否進一步走高，將是觀察金價何時觸底的關鍵，

目前，1700美元/盎司是國際交易分析師圈認同的黃金價格短期有力支撐，但下方震盪空間較大，建議有意進場的投資人保持耐心，著眼中長線，空手者可分批布局，適度納入投組提高策略多元性。