【旅奇傳媒/編輯部報導】新冠疫情的侵擾，全世界彷彿被按下了暫停鍵，但和平島公園保育的腳步未停歇。海洋保育署在地守護計畫「深潛海廢鬥士-潔淨海洋計畫」2021年再度於和平島灣展開。2021年7月31日舉辦淨海活動，清出212公斤海洋廢棄物，成果非凡。

▲淨海活動清出212公斤海洋廢棄物。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處╱提供

基隆和平島與台船基隆廠之間的海灣，受到洋流影響讓不少廢棄物沈積在海中，不易清除。國立臺灣海洋大學、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、和平島公園等產官學及民間團體，一同響應淨海活動並且進行後續教育宣導，在國立台灣海洋大學、基隆市體育休閒推廣協會號召下，有將近40名熱心潛友下水，總計清除212公斤的浮球、保麗龍、寶特瓶等海洋廢棄物，接下來陸續尚有幾場淨海活動（8/22.28、9/11），產官學一起動身清淨海洋。

▲海洋廢棄物就像海洋癌細胞，邀您一同守護海洋健康。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處╱提供

計畫主持人、海大體育教育組曹校章教授表示：「去年下海清淨海洋時讓許多潛友發現海洋廢棄物的問題，比想像中更嚴峻。今年才繼續舉辦淨海活動，雖然因為疫情影響取消部分場次，但是還是很感謝所有參與的單位及朋友。」

北觀處表示：「海洋廢棄物就像是長在海洋中的癌細胞，已經擴散到全世界，無一倖免。只能靠著民眾在生活當中減少使用一次性用品，並且垃圾必須要進入正常的垃圾處理管道，才能有效減少海廢。」

和平島公園業者長期關注周邊海洋狀況，今年度還發現小丑魚產卵並且完整記錄下小丑魚爸媽如何照顧魚卵的畫面，和平島公園表示：「下海撿過垃圾，才知道這些海洋生物包括今年出生的小丑魚都逃不過跟垃圾一起生活的命運。

在和平島公園設有Zero Waste零浪費專區，有環保杯租借及無包裝的天然沐浴皂，讓民眾從生活中實踐零浪費。」，隨手做環保，北觀處邀請您一起守護我們的海洋。

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