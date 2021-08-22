台中市農業局同仁與漁民合作完成「午仔魚苗」放流工作。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

午仔魚苗。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

魚類排名俗諺有「一午，二鯧、三鮸、四嘉鱲」說法，其中午仔魚排行第一，為高經濟價值的魚種。台中市政府為改善沿近海漁業環境，近年持續進行魚苗放流，今年已於7月2日、13日及8月12日分三梯次放流台中市高經濟價值漁獲「四絲馬鮁」(俗稱午仔魚)約百萬尾，廣獲漁民肯定與好評，期盼有效增加沿近海「午仔魚」族群數量，提升漁民收益。

台中市農業局自2009年起即致力於魚苗放流，2017年起更以漁船載運至台中市魚礁及保護區鄰近海域放流提高成效；以往會結合地方學校，讓學生在乘船體驗魚苗放流的過程，啟蒙親海意識，今年因疫情影響無法執行，僅有同仁與漁民合作完成放流工作，希望來年能正常辦理。

農業局指出，台中市海域雖為沙質地形，但因台中港是以開通中橫的巨石堆積而成，創造出類似岩礁環境，且台中市釣具類漁船數量眾多，因此，市府邀集行政院農業委員會水產試驗所、台中區漁會及台中市一支釣漁船協會共同研商，選定青嘴龍占、點帶石斑、黑鯛及黃鰭鯛等岩礁性經濟魚種，建立漁民保育觀念並復育漁業資源。

農業局表示，漁業資源具有再生特性，為避免過度利用情形，應減少漁業捕撈壓力、保護生態棲地、增殖族群量並建立國人保育觀念。