立法院法制局近日發表報告表示，台灣的新冠肺炎確診者死亡率5.17％，較全球平均2.11％，高出2倍以上。主管機關應加強單株抗體藥物之充實整備，提升醫療品質及新冠肺炎防治效益。立院衛環委員會召委陳瑩今日受訪表示，若對防疫有幫助，衛福部都要趕快去做。

法制局近日發布《強化COVID-19確診個案醫療效益之研析報告》，並指出台灣自5月爆發疫情以來，自5月19日發布全國三級警戒至8月9日，而後繼續全國二級警戒至8月23日。截至8月18日止，台灣通報確診數1萬5880人，死亡821人，確診致死率5.17％，較全球平均2.11％，高出2倍以上。

法制局指出，依照《傳染病防治法》第7條規定「主管機關應實施有效預防措施，以防止傳染病發生。」對於台灣確診致死率過高問題，主管機關應查明原因並提出有效預防措施，維護人民健康及生命。

法制局說明，關於新冠肺炎的治療藥物，除疫苗外，還有單株抗體、經鼻高流量濕化氧氣治療儀、抗病毒藥物、抗凝血劑、免疫抑制劑等。且衛福部疾管署也已經將「Bamlanivimab+etesevimab」及「Casirivimab+imdevimab（REGEN-COV）」抗體雞尾酒療法等兩種複合單株抗體藥物納入國內新冠肺炎臨床治療建議用藥。

法制局表示，食藥署也已依照《藥事法》第48條之2及《特定藥物專案核准製造及輸入辦法》第3條等相關法令規定，專案核准上述藥物進口。

法制局指出，依照台大醫院在6月17日至7月24日使用單株抗體治療新冠肺炎確診者的結果顯示，其安全性與用藥效果顯著，副作用也不大。

法務局表示，依照《傳染病防治法》第20條規定，主管機關應充分儲備各項防治傳染病藥品。而目前紓困振興預算已經追加到8400億元，建議主管機關加強單株抗體等新冠肺炎治療藥物的充實及整備。

法務局指出，日本已經允許輕症患者使用抗體雞尾酒療法，防止輕症病例惡化，減輕醫療壓力，但台灣自6月17日起才開始使用單株抗體治療確診病患，且使用狀況不普遍，條件也相對嚴苛。建議主管單位檢討單株抗體的申請及使用，確保人民權益。

陳瑩表示，疫情對台灣民眾的生活及生命都造成很大的衝擊，若是有好的建議或是方案，對防疫有幫助，政府都要趕快來了解調查，也應該趕快來做。