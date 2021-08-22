受到新冠肺炎疫情攪局，第32屆金曲獎頒獎典禮終於在昨晚(8/21)登場，且努力到最後一刻，才決定了以「實體+線上」且不開放觀眾的形式，在台北流行音樂中心登場，而這也是台灣新冠肺炎疫情趨緩以來的第一個大型頒獎典禮，這回的得獎名單處處是亮點，其中，嘻哈歌手「蛋堡」杜振熙連拿2大獎，證實了嘻哈音樂在金曲獎的可能性，而眾人討論蛋堡奪獎同時，赫然發現他8年前作品的歌詞，超巧妙神預言今日光景，讓網友不禁直呼：「起雞皮疙瘩…」。

台灣嘻哈領域與嘻哈歌手正逐年成長，在圈內已耕耘12年的蛋堡，在2014年曾以《你所不知道的杜振熙之內部整修》專輯，入圍第25屆金曲獎「最佳國語專輯獎」、「最佳專輯製作人獎」以及「最佳國語男歌手獎」，但當年三獎項都沒拿下，而時隔7年後的現在，蛋堡擊敗林俊傑、吳青峰、韋禮安、李泉與好友瘦子，從死亡之組脫穎而出拿下歌王寶座，又以專輯《家常音樂》奪下最佳華語專輯獎，對他個人以及台灣嘻哈文化來說，深具意義。

蛋堡成為金曲「嘻哈歌王」，讓眾多粉絲嗨翻，昨(8/21)就有人在ptt發文，蛋堡在2013年6月發行了專輯《所不知道的杜振熙之內部整修》，其中收錄曲目〈史詩〉，歌詞寫道：「你應該38了，如果我能改變得了，什麼你應該算是發了」，而蛋堡今年拿了金曲兩大獎、成為歌王，正好是38歲，如今饒舌音樂在台灣也從非主流成了能拿獎項的主流，還真的是應證歌詞的「發了」。

〈史詩〉中的歌詞，巧妙對上當今蛋堡成為歌王的處境，讓眾網友看傻，直呼根本是神曲，甚至有股感動，「全場唯一真預言家」、「真的起雞皮疙瘩」、「好扯，直接讓史詩更上一個層次」，說蛋堡根本是「預言系饒舌歌手」。