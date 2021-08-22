中央紀委國家監委網站8月21日消息，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。浙江省委、杭州市委連夜開會，傳達中央對周江勇涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定。

觀察者網報導，據「浙江發布」微信公眾號22日消息，21日晚，省委常委會召開會議，傳達中央對周江勇涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定。杭州省委書記袁家軍主持會議並講話。

會議指出，對周江勇涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查，充分體現了以習近平為核心的黨中央堅定不移推動全面從嚴治黨、把嚴的主基調長期堅持下去的堅強決心。

會議說，要堅持新時期好幹部標準，堅持德才兼備、以德為先、任人唯賢，嚴格把好政治關、廉潔關，決不能讓政治上、廉潔上有問題的人蒙混過關、投機得逞。

會議強調，要加強對「一把手」和領導班子的監督，認真貫徹落實《中共中央關於加強對一把手和領導班子監督的意見》和省委十三項實施意見，嚴肅黨內政治生活，加強對領導幹部的日常管理監督。

會議表示，各級領導幹部特別是「一把手」要以案為鏡、以案為戒，自覺接受監督，知敬畏、存戒懼、守底線，保持對腐蝕、圍獵的警覺，抓好班子、帶好隊伍，從嚴管好自己、管好家屬，始終保持親清政商關系，牢固樹立領導幹部為民務實清廉的良好形象。

另外，杭州市委也連夜開會表示「要深刻吸取教訓」。8月21日晚，杭州市委常委會召開擴大會議，傳達中央對周江勇涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定。

浙江省委副書記黃建發代表省委對杭州市下一步工作提出了要求，會議指出，要深刻吸取教訓，壓緊壓實責任，以更加有力的舉措堅決抓好全面從嚴治黨。

會議表示，加強對「一把手」和領導班子的監督，要營造良好政治生態，嚴格黨內政治生活，做到按程序決策、按規矩辦事、按制度落實，抓早抓小、防微杜漸、刀口向內，使各項紀律規矩真正成為「帶電的高壓線」，做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴。