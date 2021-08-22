WBA超級拳王烏賈斯(左)多次出拳攻擊帕奎奧身體，因為攻擊點過低遭到裁判警告。（美聯社）

菲律賓戰神帕奎奧（Manny Pacquiao）拳擊生涯的「最後一舞」22日在美國拉斯維加斯開打，對手是WBA次中量級拳王烏賈斯（Yordenis Ugas）。大戰12回合之後，來自古巴的猛將烏賈斯爆冷以一致判定結果戰勝帕奎奧，保住他的超級拳王腰帶！

身為拳壇傳奇人物，帕奎奧出場時獲得巨大歡呼，烏賈斯則被觀眾噓聲伺候，主要是因為大家支持帕奎奧。

開場雙方交互展開猛攻，烏賈斯一如預期改採刺拳戰術牽制帕奎奧，接著帕奎奧以組合拳試圖搶回優勢，但沒辦法順利壓制，頭部還吃了幾下重拳。烏賈斯一有空檔就鎖定身體打擊以消耗帕奎奧體力，同時烏賈斯攻擊的部位偏低，數次遭到裁判警告，帕奎奧也很不滿。

比賽後半段開始，烏賈斯略占上風。帕奎奧挨了很多重拳也像沒事一樣，但烏賈斯做好長期戰的充分準備，保持自己的節奏，無視裁判警告而小動作不斷。憤怒的帕奎奧全力展開連打，一度把烏賈斯打得踉蹌，觀眾振奮，烏賈斯緊急以擒抱化解危機。

第12回合雙方互相換拳，打得很重但是沒人倒下，觀眾全部起立聲援帕奎奧，震天大喊「Manny」，這可能是帕奎奧傳奇拳擊生涯的最後一刻。比賽結束，即使烏賈斯小動作被扣分，但他大致掌控著局面，特別是後半段帕奎奧速度變慢，頭部多次挨重拳，42歲的帕奎奧可能就此帶著62勝8敗2和的輝煌戰績走下擂台。