今年義民祭受到疫情影響，不少活動改採線上辦理，民眾參與活動，即有獲得抽獎機會，縣長楊文科出示皮質文清風平安符袋。（莊旻靜攝）

今年義民祭受到疫情影響，為了避免大規模群聚，不少活動採取線上辦理，即日起至9月13日推出系列線上活動，民眾參與活動，還有機會抽到義民祭平安符、iPad、富士復古相機、百元超商禮券等禮物，更加認識義民文化。

「義魄千秋2021全國義民祭在新竹縣」祭典近日將登場，新竹縣長楊文科表示，褒忠亭義民節祭典為文化部指定國家重要民俗，也是客家委員會的「客庄12大節慶」之一，今年受到疫情影響，無法舉辦大規模活動，藉由辦理線上活動，持續推廣義民文化及習俗。

新竹縣文化局長李安妤表示，今年抽獎品改變以往風格，義民祭平安符採用皮件，加入時尚、簡約風格，將平安符袋變成時尚單品，藝人曾國城客家人，也推出聯名商品，以米粉為名的曾粉，還有柚香冷麵，有興趣的民眾可響應線上活動。

線上活動包含「義民勇士召集令」，即日起至8月27日，在新竹縣文化官方臉書專頁「竹縣go藝思」按讚，並在活動留言區回答義民祭相關問題、標註2位朋友參與，即成為義民勇士。另外還有「義民老照片．心記憶」，在9月13日前，根據公布精選義民祭老照片，找出當年拍攝地點，完成同樣拍攝角度的照片，上傳至粉專貼文留言區，並標註1位朋友、按讚，即可獲得抽獎機會。

活動還有受到小孩喜愛的著色活動「畫話義民祭著色徵集」，至9月3日截止，民眾下載義民文化圖像任1張空白線稿著色，完成後上傳至粉絲專頁原貼文留言區，並標註1位朋友、按讚，即可獲得抽獎機會。更多活動詳情可至新竹縣文化局官方網站查詢。