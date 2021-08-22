台中沙鹿居民拉白布條抗議一棟透天厝頂樓設置基地台，並以空調主機外觀掩飾。（王文吉攝）

台中沙鹿居民拉白布條抗議一棟透天厝頂樓設置基地台，並以空調主機外觀掩飾。（王文吉攝）

台中市沙鹿區星河路102巷一棟透天厝頂樓設置基地台，並以空調主機外觀掩飾，因當地人口密集，居民擔心電磁波影響健康，多次協調屋主拆除不成，鹿峰里長林添財帶領30多人拉白布條抗議，要求相關單位撤除基地台。

台中市議長張清照服務處日前接獲民眾陳情，指沙鹿區星河路102巷，有透天厝屋主將3樓頂出租設置基地台，還以空調主機外觀掩飾。社區住戶曾與屋主協調，屋主同意最慢6月初拆除，但迄今尚未履行承諾，請議長協助主持公道。

林添財帶領30多人拉白布條抗議，並表示，電信業者在人口密集社區設置電信基地台，電磁波會危害人體健康。社區住戶王睿騰表示，依房屋買賣契約第28條第1項，房屋使用用途應合法使用，不得做為非法使用或基地台等用途，然而屋主竟違反規定與電信業者簽訂租賃合約實已違反相關法規及承諾。

社區住戶王莉玲則不滿的說，我們之前就要求拆除基地台，但屋主言而無信，只為了金錢卻罔顧居民的安全，屋主遲未與業者協調解除租約，附近居民擔心幅射影響健康，希望相關單位早日撤除基地台。