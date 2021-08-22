新竹市政府斥資近5000萬元打造的「柴橋複合式社區活動中心」近期已完工，將於年底投入社區的共餐與長照等服務，市府表示，建物座落在明湖公園內，被400多棵大樹包圍，建築特別設計玻璃平台、屋頂花園等透光空間，讓民眾室內也能感受到戶外豐富的綠蔭。

市長林智堅表示，位於明湖公園的原「柴橋市民活動中心」是鐵皮屋建物，建築簡便、使用率低，市府2017年爭取衛福部補助，投入4927萬元，結合明湖公園改善工程，將其改造成「柴橋複合式社區活動中心」，未來可提供共餐食堂、社區聯誼活動空間、C級長照站等，讓在地居民有最好的空間活動，更將成為竹市獨一無二座落在公園裡、被芬多精包圍的日照中心，造福社區有需求的長輩。

市府指出，此建物為兩層樓建築，採低矮量體、沉穩灰色外觀融入公園地景，並採保留周遭綠蔭景觀、全無障礙環境、大量通透休憩空間3原則設計，以透明落地窗打造整排「玻璃平台」，還有大片陽台與半戶外屋頂花園，讓社區民眾、日照長輩、行動不便者在室內就能感受到戶外綠景與自然光，也改善過去空間狹小、交通及停車的問題。

衛生局表示，柴橋複合式社區活動中心2樓的日間照顧是委外經營管理，因疫情影響辦理招商中，中心內規畫有多功能活動室、教室、簡易廚房等空間，另也為長輩打造「全無障礙空間」，包括無障礙電梯、無障礙廁所等，預計9月完成招商，經廠商籌設室內裝修等時程，年底就能啟用。

柴橋日照中心將提供交通接送、備餐服務、照顧復健、休閒活動、諮詢協談等服務，對象為事前申請並經竹市長期照顧管理中心評估核定後，實際居住於竹市，符合65歲以上失能老人、失能身心障礙者、55至64歲失能原住民、50歲以上失能失智症等任一條件者，未來可為明湖路一帶長輩提供更優質服務。