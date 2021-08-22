上海碩專班學生會會長日前舉辦交接，由林心如交棒給新任會長許瑋甯。（世新大學提供）

何嘉文（左三）與碩專班同學開心合影。（世新大學提供）

林心如今年從世新傳管上海碩專班畢業，擔任學生會會長的她，日前出席110學年度開班典禮，與下一屆學生會長許瑋甯交接。林心如表示，在世新的兩年過得非常充實，「傳播管理與我本身工作息息相關，讓我從學習過程中得到很多知識，處理工作上也更有信心。」許瑋甯、傅娟及周湯豪都將加入110學年度世新上海碩士在職專班行列。

在新學期接棒新會長的許瑋甯表示，「之前在上海上課了一段時間，世新的課程對於加強我的專業領域非常有幫助，希望疫情早日結束，大家都能順利畢業」，她也強調會扮演好學生會會長的角色。世新大學上海碩專班星光熠熠，包含資深演員寇世勳、劉德凱，歌手伍思凱、主持人曹啟泰、香港演員暨歌手劉錫明，以及近期畢業的徐若瑄、林心如等人都是從世新上海碩專班畢業校友。

本學期也在就讀中的何嘉文，是公共關係廣告學系碩士在職專班學生，對於再次進入學校生活，「我很享受到世新上課，每堂課都是喜歡的課程，因為自己出社會一段時間，有很多土法煉鋼的經驗，所以回頭上課的時候，就可以結合教授的理論，把兩者成功結合。」讀碩專班後重新開啟她的好奇心及研究精神，也認識許多各行各業的朋友，「來這裡不只大腦開眼界，就連心都變得開闊」。