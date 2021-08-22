北宜公路、106縣道、台七乙線被視為新北市山路三大聖地，不少車友都會到此跑山，夜晚甚至有不少改裝屁孩飆車，也常傳出交通意外。為了減少機車事故發生數，新北市三峽警分局、板橋監理站昨下午在台七乙線攔查，短短2小時取締數件改裝車體、無照駕、超速案件，並開出罰單。

警方表示，台七乙線路段經常有超速、逆向行駛等肇事狀況，為了遏止改裝歪風及超速行駛等違規行為，員警昨與監理站人員合作，在台七乙線7.9K處執行聯合稽查取締交通違規勤務，並增派一組人員沿線實施機動測速照相。

警方稽查2小時內攔查50多輛汽機車，其中取締改裝車體有10件、無照駕駛9件、超速11件，通通依法開罰。三峽警分局長許芳毅表示，交通違規取締是希望導正機車騎士用路觀念，養成守法習慣，警方會持續針對台七乙等肇事路段持續攔查，並規畫移動式測速照相取締，呼籲喜歡改裝車輛和開快車的車友們勿以身試法，當心荷包失血。