中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為6例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮官陳時中表示，今天確診案例中，其中雲林縣兩個月都沒有確診案例，今天多了一例，不免擔憂，但我們認為對於地區的影響很低因為他是三月多境外移入居家檢疫期滿採檢陰性，在台北時家事服務時，採檢陰性，7月16日到雲林，因為要進到家中去採檢陰性，這次是因為陪病到醫院採檢陽性，經過多次檢驗都是Ct36、38的病毒量很低，IGM因性IGG楊性，基本上沒有傳播力，是比較久遠的，是雲林染疫。也不是從地區傳給他，對於地區影響相對低。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例，其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中1例發病日為今(2021)年8月21日、餘5例為無症狀感染。個案分布為臺北市3例，新北市、桃園市及雲林縣各1例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月20日累計公布14707位確診個案中，已有13580人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.3%。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於30多歲至50多歲，分別自日本(案16028)、德國(案16029)、南非(案16030)及印度(案16036)入境，入境日介於8月8日至8月20日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計2489074例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2471769例排除)，其中15926例確診，分別為1371例境外移入，14502例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。