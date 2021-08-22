美軍撤軍阿富汗引發朝野論戰，前副總統呂秀蓮今天以「恐怖情人」形容美國表示，美出兵及撤兵的理由，一如承認或不承認中華民國，都只有一個：「國家利益」。一旦符合華府利益，美國必愛之欲其生，反之則棄之如敝屣。她再度提出「親美友中」的「雙兩岸關係」，呼籲國人跨越藍綠，認真檢討過去，部署未來！

8月15日，塔利班神學士輕鬆佔據阿富汗總統府，因為總統甘尼捲款出逃，美國正式退出阿富汗。呂秀蓮今天在臉書表示，那一天世人透過電視目睹阿國人民搶搭美國軍機，或攀越邊界爭相逃離阿富汗的驚慌失措。

她說，這一幕必須連結2001年9月11日紐約雙子星及華府國防部被賓拉登下令用飛機衝撞倒塌的驚天動地，還有2011年歐巴馬、拜登及希拉蕊等在白宮透過視訊監看美國特戰隊偷襲擊斃匿藏巴基斯坦的賓拉登的驚心動魄。歷史是一串又一串的事故連結起來的，有前因，才有後果。歷史不可能複製，但前車之鑑，可為後事之師。

這次喀布爾政權不戰而降，呂秀蓮認為，拜登上任以來原本意氣風發，但這回他真正灰頭土臉。雖然撤軍的決定是川普去年與塔利班達成的協議，拜登的國安團隊未能充分掌握阿富汗情資，未曾對整個撤軍行動作好妥善規劃，更致命的因素在於美國為何總是扶植貪污無能甚至獨裁的人？

她說，「白宮向來喜歡聽話的傀儡，包括有意角逐台灣總統的候選人都必須先到華府接受面試」。賓拉登原也是美國CIA訓練出來的特戰人員，後來他所領導的蓋達組織竟以其人之道還治其人，而且更兇狠，也更勇猛。由於阿富汗庇護蓋達，因此當初小布希為捉拿賓拉登堂堂派兵入侵阿富汗，師出有名；但賓拉登既被狙殺斃命，照說目的達標，歐巴馬就應撤軍。卻一拖再拖。

美國在阿富汗前後佔領20年，耗費2.5兆美元，也犧牲了2300名美軍，受傷2萬多人。呂秀蓮表示，這回美國狼狽撤退，真正印證阿富汗是「帝國的墳場」，同時更是人民的「悲慘世界」。美國的世界警察威信蕩然，拜登為此飽受指責，國內外政治觀察家拿「今日阿富汗，明日台灣」大做文章。

不過她不贊成這樣的說法，「歷經國民黨戒嚴統治及儒家重男輕女沙文荼毒的你我，其實心知肚明，台灣與阿富汗豈可同日而語？」呂秀蓮細數她當年的遭遇表示，只有不懂台灣歷史的人才會拿阿富汗比擬台灣，台灣絕非阿富汗的事理至明，無需贅述。

但她認為，美國出兵阿富汗及撤兵的理由，一如美國承認或不承認中華民國，只有一個：「國家利益」。一旦符合華府利益，美國必愛之欲其生，反之則棄之如敝屣。

她說，目前台灣人見人愛，但「自古紅顏多薄命，小心別得罪恐怖情人」。一朝美國移情別戀，台灣如何自立自強自處，才是真正的愛台祕笈。她為下一代部署，提出「雙兩岸關係」，以「一個中華」取代「一個中國」，用兩岸「統合」取代兩岸「統一」，既親美，也友中，「敬請朝野指教。看看阿富汗悲劇，國人同胞應跨越藍綠，認真檢討過去，部署未來！」