威力彩連續槓龜41期，明晚（23日）將再度開獎，頭獎獎金累積上看27億，成功吸引不少買氣。星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分享，雙子座、金牛座、獅子座、處女座偏財運最旺，而屬豬、猴、鼠、兔的人則是的4大好運生肖，有機會抱大獎。小孟老師也提醒，當日好運方位在正南方，因此，建議尋找住家或辦公室南方的投注站來下注，更能帶旺財運。

▍Top4 雙子座

穀神星入雙子座本命宮，加上金星順行偏財宮，顯示雙子座在23日偏財運非常旺盛，穀神為稻米之神，金星為蛋白色，建議當天穿米色衣服，或下注前吃碗飯再搭配蛋，說不定會中大獎。

▍Top3 金牛座

太陽、水星、火星三星齊聚，落在金牛座偏財宮，顯示金牛座財寶庫在23日能得到太陽照亮，水星又引進財水，火星燃燒財火，因此財富旺盛，建議下注前用溫水洗臉代表「水火相融」，就能提升財氣，在走到投注站下注前，也建議曬一下陽光，就能產生三星匯聚的效果，讓財氣一飛沖天。

▍Top2 獅子座

太陽、水星、火星進入獅子座的九宮遷移宮，代表「外地運勢很強」，23日下注時，可以前往外地或者到隔壁鄉鎮購買威力彩，說不定會有意外之財降臨。

▍Top1 處女座

太陽、水星、火星進入本命元辰宮，顯示處女座23日能獲得源源不絕的財氣，富貴磁場將會籠罩全身，小孟老師建議，「下注前吃黃色與紅色食物，再喝1杯水，代表太陽、水星與火星能量匯聚，有助增加中獎機率，讓你發發發。」

【下注好運時段】

中午11：00-13：00

晚上17：00-19：00