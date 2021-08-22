大陸近年出現包含發佈假房源，違規炒作學區房，幫助購房者資格造假、規避稅費、簽訂陰陽合約騙取貸款額度等房產仲介亂象引來官方整頓。近日杭州市住房保障和房產管理局旗下「二手房交易監管服務平臺」上線，提供「個人自主掛牌房源」功能，房屋所有人經過實名認證即可自行上傳房源實現「房東直售」，激起房市仲介震盪。

房東東公寓學院創始人全靂認為，二手房「去仲介化」已經是大勢所趨，平台價值被嚴重削弱，個人服務價值正在加速，「不是不要仲介，而是仲介提供的服務和大眾所支付的佣金不對稱，坦白講就是佣金太高了。」

據大陸《時代周報》報導，今年在廣州買房付了3萬多元（人民幣，下同）仲介費的沈莉（化名）對此深有感觸，「經手的仲介不太專業，也不太用心，辦手續所需的資料及一些很基礎的資訊都沒告訴我們，辦手續折騰幾次，很浪費時間。」，找仲介唯一的價值是面對陌生賣家可避開產權瑕疵的風險。

但全靂也認為，未來仲介的生存價值是把服務做好，「把仲介人員優化，把服務水準提高，把佣金降低，仲介行業依然可以良性存在」，也看到前幾年興起的的獨立經紀人會在這輪大調整中脫穎而出。